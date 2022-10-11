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Трасс призовет провести экстренное заседание лидеров стран НАТО

Юлия Курганова
В мире
Трасс призовет провести экстренное заседание лидеров стран НАТО
Фото: МИД РФ

Британский премьер-министр Лиз Трасс во вторник, 11 октября, во время встречи лидеров G7 призовет провести экстренное заседание лидеров стран Североатлантического альянса после ударов России по по объектам Украины.

— Премьер-министр попросит страны поддерживать болезненные санкции и призовет ко встрече всех лидеров НАТО в ближайшие дни, — сказано в заявлении Даунинг-стрит.

Отмечается, что лидеры «Большой семерки» планируют обсудить энергетический кризис и ограничение цен на нефть из РФ.

Страны G7 проведут внеочередное заседание в режиме видеосвязи, они обсудят последствия ударов по объектам Украины. В начале разговора в видеозвонке примет участие украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

10 октября Зеленский заявил о подготовке срочной встречи G7. Он провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам украинского лидера, он договорился Шольцем о срочной встрече «Большой семерки», на которой собирается выступить.

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