Адвокат предупредила водителей о риске получить «штраф за штраф»

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Штраф за нарушение правил дорожного движения нужно погашать вовремя, иначе водителю назначат своеобразный «штраф за штраф» — удвоение размера штрафа, административный арест или обязательные работы. Об этом сообщила адвокат Евгения Рыжкова.

Срок уплаты штрафа — 60 дней со дня вступления постановления о его наложении в силу, еще 10 дней дается на обжалование, если водитель не согласен с наказанием, рассказала она.

Рыжкова сообщила, что при назначении «штрафа за неуплаченный штраф», который был оплачен, автолюбитель может обратиться в суд, подтвердив факт оплаты.

По словам адвоката, в большинстве случаев после оплаты штрафа можно направить квитанцию в электронном виде через сайт ГИБДД. В спорных случаях, особенно если речь идет о «штрафе за штраф», лучше после оплаты лично предоставить в суд или должностному лицу, который вынес постановление, оригинал квитанции об оплате, сообщает портал «Прайм».

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