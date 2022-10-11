В МИД РФ заявили, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия

Фото: МИД РФ

Российские власти никому не угрожают применением ядерного оружия, это западным странам стала присуща ядерная риторика. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

— На фоне происходящих на Украине событий Соединенные Штаты и зависимые от них страны активно вводят в оборот ядерную риторику. Они пытаются представить дело так, будто Россия готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения. В очередной раз приходится пояснять, что РФ никому применением ядерного оружия не угрожает, — сообщил он.

Дипломат отметил, что в утвержденном указом российского президента Владимира Путина документе об основах госполитики страны в области ядерного сдерживания четко названы условия его применения, сообщает РИА Новости.

Так, основным является, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, которые атакуют территорию РФ или ее союзников.

10 октября бывший госсекретарь Майк Помпео назвал слова президента США Джо Байдена о ядерном Армагеддоне величайшим провалом Америки. Он отметил, что подобные заявления лидера государства о якобы исходящей от РФ угрозе начала ядерной войны звучат безрассудно.