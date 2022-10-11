Истории московских ополченцев передадут на вечное хранение в Музей Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Совместная акция программы «Памяти Московского народного ополчения» и всенародного исторического проекта «Лица Победы» стартует 11 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Акция посвящена ко Дню памяти народного ополчения (1941 года). В рамках программы истории героев народного ополчения передадут на вечное хранение в Музей Победы, а посетители смогут познакомиться с ними в мультимедийном зале «Лица Победы» и на портале проекта ЛицаПобеды.рф.

— В проекте «Лица Победы» мы запускаем раздел о Московском ополчении, чтобы сохранить истории защитников столицы и сделать их доступными для изучения, — рассказал руководитель проекта Андрей Широков.

Целью проекта является увековечить вклад всего военного поколения в Великую Победу.

До этого на сайте Музея Победы стартовала выставка виртуальных туров, где гости могут пройти по экспозициям российских музеев. В видеоработах посетителям рассказали об отдельных экспонатах и раритетах, посвященных боевым и трудовым подвигам советского народа в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны.