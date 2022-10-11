Демонтаж незаконного торгового комплекса завершили в Бутырском районе

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Яблочкова, 21 Карта всех событий

Сотрудники столичной Госинспекции по недвижимости завершили демонтаж незаконного торгового комплекса в Бутырском районе. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

На земельном участке, который расположен по адресу улица Яблочкова, владение 21б, обнаружили торговый комплекс площадью 702,1 квадратного метра с признаками самовольной постройки. Сооружение было возведено как временное и без проектной и разрешительной документации.

— Вместо некапитального строения фактически возведен объект капитального строительства. Вопрос был рассмотрен в судебном порядке, было установлено, что здание, используемое под торговые цели, является самовольной постройкой. Сооружение не соответствуют строительным и градостроительным нормам и правилам. Земельный участок под строительство капитального торгового комплекса не предоставлялся, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Фото: Пресс-служба

Владелец не стал устранять нарушение добровольно, поэтому объект демонтировала Госинспекция по недвижимости. На данный момент территория освобождена от самостроя, объект сняли с государственного кадастрового учета, а имущественные права на него погашены.