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Приметы и советы

«Бить в набат»: диетолог объяснила, почему появляется жир на животе

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Бить в набат»: диетолог объяснила, почему появляется жир на животе
Фото: Pixabay

Проблемы с лишним весом могут возникнуть из-за несоблюдения калорийной нормы. Так, человек за день может не заметить, как переел, однако жировые отложения будут достаточно заметны. Диетолог Нурия Дианова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что поможет убрать жир на животе.

— Есть несколько видов жировых отложений — висцеральный (внутренний) жир и подкожный жир. Внутренний — это тот, который обволакивает органы, он повышает риск заболеваний, в частности, сахарным диабетом. Также он проявляется в качестве ожирения. Суть в том, что ничего, кроме создания правильного дефицита калорий, не будет работать. Когда человек умеренно потребляет и больше тратит. Нужно просто меньше есть, но регулярно и равномерно. Создать мягкий, правильный дефицит. Однако в основном превышение веса будет связано не с подкожной жировой клетчаткой, а с висцеральным жиром, — пояснила она.

При этом врач отметила, что в качестве иного способа решения данной проблемы можно назвать назначение специальных препаратов, однако это нельзя считать полезным для здоровья методом.

— Есть, конечно, препараты, которые в определенных ситуациях назначают, но все-таки они исходно прописываются при таком заболевании, как сахарный диабет. Есть препараты, которые могут влиять на количество жировой массы. С их помощью у человека снижается аппетит, он худеет, это про всякие инъекции. Однако даже в таких случаях человеку не объясняют, как необходимо корректировать свой образ жизни во избежание повторного ожирения. Человеку проще принимать таблетки и колоться препаратами, — предупредила специалист.

Собеседница «ВМ» уточнила, что зачастую на возникновение жира влияет переедание, из-за которого происходит накопление. По ее словам, иногда это может быть обусловлено принятием определенных препаратов. Также Дианова объяснила, как жировые отложения формируются у мужчин и женщин.

— Генетически у мужчин и женщин разные рецепторы. У мужчин в основном бывает склонность к накоплению висцерального жира, у женщин генетически предусмотрена нижняя часть живота и бедра. Если у женщины, так скажем, тяжелый низ, то это не значит, что это плохо. Опять же надо изучить по тому, есть ли у нее превышение жировой массы или нет. Однако в целом у женщин тяжелый низ, у мужчин — склонность к отложению жира. Если у мужчины или женщины растет живот, то это говорит о повышении риска метаболического синдрома. Как только талия превышает размеры 80 сантиметров, то нужно бить в набат, выяснять причины, — подытожила врач.

Диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» назвал самые вредные для здоровья сочетания продуктов.

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