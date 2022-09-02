«Есть редко и мало»: диетолог Гинзбург назвал самые вредные для здоровья сочетания продуктов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сочетание определенных видов продуктов в некоторых случаях наносит серьезный вред организму человека. Врач-диетолог в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему некоторые соединения оказывают негативное влияние на здоровье и какие продукты нежелательно сочетать между собой.

По словам диетолога, существует две группы сочетаний продуктов, которые представляют вред для организма человека.

Какие группы

Сахар, жир и соль

— При употреблении такого сочетания нарушается обмен веществ и большая часть жира начинает проникать в стенки сосудов, что приводит к развитию атеросклероза, — объяснил Гинзбург.

Он добавил, что человеческий организм биологически не рассчитан на употребление таких соединений, так как в природе не существует продуктов, которые одновременно являются жирными и сладкими.

Красное мясо и соль

Как рассказал специалист, частое употребление таких продуктов, как и в случае со сладостями, может привести к развитию атеросклероза.

— Также это сочетание способствует развитию гипертонии и желудочных заболеваний — гастритов и язв. Последнее связано с тем, что подобная пища мощно стимулирует секрецию желудка, что увеличивает риск развития желудочных болезней, — дополнил врач.

Какая норма

Норма потребления подобных продуктов, по словам Гинзбурга, зависит от того, какой человек включает их в свой рацион питания.

— Людям среднего возраста, которые ведут малоподвижный образ жизни и имеют такие заболевания, как диабет и атеросклероз, рекомендуется исключить такие пищевые сочетания из своего рациона, — подчеркнул диетолог.

Однако он отметил, что тем, кто регулярно занимается спортом и поддерживает в норме уровень двигательной активности, допустимо употребление подобных продуктов.

— Желательно сократить употребление «вредных» продуктов до 1–2 раз в неделю, чтобы избежать негативного влияния на организм, — рассказал собеседник «ВМ».

Еще одно правило

Диетолог пояснил, что «вредными» сочетаниями продуктов не следует заменять полноценные приемы пищи. Это связано с тем, что время насыщения от такой еды совсем недолгое, что заставляет увеличивать порцию.

— Однако, если употреблять эти продукты в пищу после основного сбалансированного приема пищи, то процесс проникновения вредных веществ замедляется, что уменьшает негативное воздействие на организм, — заключил Гинзбург.

Собеседник «ВМ» также вывел главную формулу употребления «вредных» сочетаний продуктов: есть редко, мало и после основного приема пищи.