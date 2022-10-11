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Приметы и советы

Депутат Бурматов исключил дефицит вакцин для животных в России

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат Бурматов исключил дефицит вакцин для животных в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Импортеры зарубежных вакцин для животных должны ускориться, чтобы к 1 ноября передать Россельхознадзору образцы штаммов вакцин, но даже если они не сделают это, дефицита препаратов удастся избежать. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Эксперт напомнил, что Россельхознадзор потребовал передать к 1 ноября образцы штаммов вакцин для животных, которые импортируются в Россию. В противном случае ввоз препаратов может быть приостановлен.

Бурматов пояснил, что дефицит вакцин может наблюдаться в случае превышения спроса над предложением, когда спрос на вакцины высок, а объемы поставок очень маленькие. Вторая причина — нарушение логистических цепочек.

— Требования Россельхознадзора — это обеспечение порядка в этой сфере. Если есть риск не успеть, то нужно ускоряться и соблюдать требования, — отметил эксперт в комментарии НСН.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано больше отечественных ветеринарных вакцин, чем зарубежных, а все российские производители выпускают продукцию из штаммов микроорганизмов, циркулирующих на территории России, передает RT.

До этого сообщалось, что горячая линия московского контакт-центра для домашних животных работает круглосуточно и совершенно бесплатно.

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