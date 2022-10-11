Около 700 детей госпитализировали за сутки с диареей и тошнотой в Ираке

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Около 700 детей за сутки попали в больницы с диареей и тошнотой в провинции Сулеймания на севере Ирака. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили местные СМИ.

Отмечается, что 137 из госпитализированных детей находятся в реанимации. При этом не уточняется, может ли идти речь о вспышке холеры.

Летом этого года в провинции Киркук на севере Ирака был зафиксирован первый случай холеры. Болезнь распространилась на другие регионы страны, в том числе Багдад.

В находящейся по соседству Сирии эпидемия холеры началась больше месяца назад. За это время в стране зарегистрировали свыше 400 случаев заболевания, умерли 33 человека.

Кроме того, о первом за почти 30 лет случае холеры в октябре заявил минздрав Ливана. По данным на 9 октября, в государстве зафиксировано 14 заражений, передает РИА Новости.

В июле китайские эпидемиологи подтвердили один случай заболевания холерой в городе Ухане. Определить, что именно холера является причиной плохого самочувствия пациента, удалось с помощью серологического анализа. Главными признаками опасного заболевания у инфицированного стали диарея и повышенная температура.