Первый случай заболевания холерой подтвердили в Китае

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Китайские эпидемиологи подтвердили один случай заболевания холерой в городе Ухань. Об этом стало известно в понедельник, 11 июля.

Определить, что именно холера является причиной плохого самочувствия пациента, удалось с помощью серологического анализа. Главными признаками опасного заболевания у инфицированного стали диарея и повышенная температура. В настоящее время с ним работают медики, сообщается на сайте Комитета здравоохранения муниципального района Учан.

При этом указывается, что очаг заражения пока не обнаружен.

О пациенте известно, что он обучался по программе инженерного факультета Уханьского университета и жил в общежитии. Когда появилась информация о возможном заражении, всех жителей здания отправили на тестирование, а также провели дезинфекцию помещений.

В конце апреля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах профилактики холеры в России. Согласно документу, будут предприняты меры по усилению контроля над лабораторным исследованием сточных вод.

Однако необходимости в массовой вакцинации российского населения от холеры нет, степень риска невысока. По словам Поповой, сотрудники Роспотребнадзора проводят мероприятия, которые дополнительно снижают эти риски.