В Белоруссии спрогнозировали сроки для переломного момента в спецоперации РФ

Фото: Минобороны РФ

Переломным моментом в конфликте на Украине может стать период с ноября по февраль. Такое мнение выразил глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель во вторник, 11 октября.

— Если российской стороне удастся на качественной основе провести частичную мобилизацию и обеспечить свою группировку всем необходимым, то боевые действия вступят в ключевую фазу, — отметил он.

По словам Тертеля, переломный момент, скорее всего, наступит в период с ноября этого года по февраль следующего, передает «БелТА».

До этого стало известно, что белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск. В ее основу войдут армия и Вооруженные силы Белоруссии.

Что означает формирование совместной группировки войск данных государств и в каком случае Белоруссия присоединится к СВО, объяснил «Вечерней Москве» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.