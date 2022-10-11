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Военный эксперт Кошкин объяснил, в каком случае Белоруссия присоединится к СВО

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
Военный эксперт Кошкин объяснил, в каком случае Белоруссия присоединится к СВО
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия и Белоруссия начали формировать совместную региональную группировку войск. О том, что это означает, «Вечерней Москве» рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

По его словам, создание российско-белорусской группировки — закономерный ответ на действия коллективного Запада и Украины. Среди них собеседник «ВМ» выделил:

  • концентрацию войск на границе с Белоруссией со стороны Украины и Польши;
  • подрыв мостов и минирование дорог рядом с белорусской границей со стороны Украины;
  • разведданные о готовящихся терактах на территории Белоруссии;
  • агрессивную риторику киевских властей в отношении Белоруссии.

— В этой ситуации (президент Белоруссии Александр — прим. «ВМ») Лукашенко обратился к Владимиру Путину. Они оба пришли к выводу, что есть явная угроза Союзному государству со стороны НАТО и Украины. Поэтому и было принято решение задействовать совместную группировку войск, — объясняет Кошкин.

В этом контексте актуализируется вопрос: «Присоединится ли Белоруссия к специальной военной операции (СВО)?». Военный эксперт полагает, что это возможно лишь при одном сценарии.

— На сегодняшний день Белоруссия уже оказывает России содействие гуманитарного характера, — говорит он. — Однако, что касается присоединения страны к СВО, на этот счет есть четкая формулировка, озвученная Лукашенко: в случае удара по территории Белоруссии со стороны Украины или каких-либо провокаций — отвечать огнем на поражение.

10 октября Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия начинают задействовать совместную группировку войск. Ее основу составит белорусская армия. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин и Лукашенко регулярно обсуждают взаимодействие в области обороны.

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