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ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла произошло на юго-западе столицы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла произошло на юго-западе столицы. Видео
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, 27А Карта всех событий

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и мотоцикла произошло на юго-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы во вторник, 11 октября.

ДТП произошло на улице Миклухо-Маклая в районе дома 27а. На месте работают оперативные службы города.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

Обстоятельства происшествия уточняются. Движение в районе аварии не затруднено, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП с участием трех транспортных средств произошло на Можайском шоссе во вторник, 11 октября. Движение на участке в результате аварии было затруднено.

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