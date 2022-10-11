ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла произошло на юго-западе столицы. Видео

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и мотоцикла произошло на юго-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы во вторник, 11 октября.
ДТП произошло на улице Миклухо-Маклая в районе дома 27а. На месте работают оперативные службы города.
Обстоятельства происшествия уточняются. Движение в районе аварии не затруднено, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Еще одно ДТП с участием трех транспортных средств произошло на Можайском шоссе во вторник, 11 октября. Движение на участке в результате аварии было затруднено.