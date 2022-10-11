Два автомобиля такси столкнулись с машиной на Можайском шоссе

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Можайское шоссе, 40 Карта всех событий

На Можайском шоссе в районе дома № 40 (перед пересечением с улицей Кубинка) произошла авария. Две машины такси столкнулись с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 11 октября.

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные городские службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

— Движение в сторону области осуществляется по второй полосе, — сказано в Telegram-канале «Детранс. Оперативно».

9 октября крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне ТТК. Инцидент произошел в Митьковском тоннеле.

В этот же день автомобиль сбил пешехода на самокате в столичном районе Ново-Переделкино. Уточняется, что авария произошла примерно в 15:46 на Лукинской улице в районе дома 10.