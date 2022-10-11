Гастроэнтеролог Слюняева рассказала о причинах воспаления в желудке

Фото: Depositphotos

Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева назвала причины, которые провоцируют воспаление в желудке.

Наиболее распространенная причина — наличие бактериальной инфекции. Виновником патологии называют бактерию Helicobacter pylori.

Спровоцировать воспалительный процесс может прием нестероидных противовоспалительных обезболивающих препаратов. Такие лекарственные средства приводят к снижению уровня ключевого вещества, которое помогает сохранять защитную функцию оболочки желудка.

Воспаление может вызвать чрезмерное употребление алкоголя. Спиртное раздражает стенки желудка, они становятся более уязвимы для пищеварительных соков.

Боли в желудке также могут возникать в результате стресса или тяжелого лечения, например, химиотерапии, передает aif.ru.

По данным Всемирной организации здравоохранения, до 50 процентов всего населения планеты страдает гастритом. Кандидат медицинских наук, заведующий отделением диагностической и лечебной эндоскопии Павел Павлов рассказал «Вечерней Москве» о причинах появления заболевания и возможных опасных последствиях.