Почти 100 кустов конопли изъяли полицейские в Подмосковье

Сотрудники полиции изъяли почти 100 кустов конопли у двух жителей ближнего зарубежья в подмосковном городском округе Орехово-Зуево. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 11 октября.
По ее словам, злоумышленников задержали в деревне Мисцево. Там в одном из домов полицейские обнаружили плантацию конопли. При обыске сотрудники правоохранительных органов изъяли три мешка растительного вещества, 97 кустов запрещенного растения, а также специальное оборудование, которое использовалось для их культивирования.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
Фигуранты заключены под стражу.
Другого плантатора, выращивавшего коноплю, задержали в Подмосковье. 8 сентября стало известно, что полиция изъяла у злоумышленника 11 кустов запрещенного растения.