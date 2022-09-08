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Мужчина организовал плантацию конопли в Подмосковье

Степан Жирнов
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Мужчина организовал плантацию конопли в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Мужчина организовал плантацию по выращиванию конопли в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 8 сентября.

Обнаружили плантацию в результате проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мак».

По ее словам, в теплице на собственном участке у мужчины на момент задержания произрастали 11 кустов конопли. Готовую марихуану подозреваемый хранил в бане. Полицейские обнаружили там сверток с веществом растительного происхождения, который отправлен на экспертизу.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Задержанный 44-летний местный житель находится под подпиской о невыезде.

Другие заросли конопли правоохранители уничтожили 7 сентября. Полицейские обнаружили незаконные посадки на 850 кустов.

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