Сотрудники полиции накрыли плантацию конопли

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Полицейские накрыли плантацию по выращиванию конопли в поселке Ковровского района Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в среду, 7 сентября.

Сотрудники органов правопорядка обнаружили в гараже наркоплантацию, оборудованную современными системами освещения, вентиляции и теплоизоляции. Такие условия позволяли двоим злоумышленникам выращивать и высушивать коноплю в краткие сроки круглый год. По информации следствия готовую марихуану подозреваемые планировали сбывать на территории Московского региона и Владимирской области.

Во время обыска в гараже и жилье задержанных по данному делу граждан сотрудники полиции изъяли 850 кустов конопли и около 900 грамм готовой к продаже марихуаны.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Другого наркоторговца задержали сотрудники полиции в столице 1 сентября. 19-летний злоумышленник спрятал запрещенные вещества в очиститель воздуха.