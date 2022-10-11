Москвич потерял четыре миллиона на сделке по обмену валюты

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, МКАД, 19-й километр Карта всех событий

Житель столицы лишился более четырех миллионов рублей на сделке по обмену валюты. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 11 октября.

По его словам, потерпевший через знакомых договорился об обмене крупной суммы в рублях на иностранную валюту. Для этого он встретился с двумя неизвестными ему людьми, которые сели к нему в машину у торгового центра на 19-м километре МКАД. Мужчина передал молодым людям четыре миллиона и 300 тысяч рублей. Пересчитав купюры, незнакомцы вышли из автомобиля, пообещав вернуться с валютой, но так и не появились. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались 20- и 24-летние жители столицы. Большую часть похищенного полицейские у злоумышленников изъяли, остальное подозреваемые потратили на собственные нужды. Фигуранты дела заключены под стражу.

Другого афериста полиция задержала в Подмосковье. Из-за его действий жительница Одинцовского городского округа лишилась 100 тысяч рублей.