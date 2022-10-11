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ДТП произошло на трамвайных путях в центре столицы

Степан Жирнов
Происшествия
ДТП произошло на трамвайных путях в центре столицы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Сущёвская улица Карта всех событий

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трамвайных путях в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 11 октября.

Авария произошла на Сущевской улице в районе остановки «метро Новослободская».

В результате ДТП был временно изменен маршрут трамвая №50, однако на данный момент движение было восстановлено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария случилась на юго-западе столицы во вторник, 11 октября. Мотоцикл столкнулся с двумя автомобилями. Момент ДТП попал на запись с камеры внешнего видеонаблюдения.

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