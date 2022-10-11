Песков: Кремль не имеет позиции по идее не выпускать мужчин призывного возраста из РФ

Фото: Администрация президента РФ

Кремль не имеет позиции по инициативе главы Госсовета Крыма Владимира Константинова запретить гражданам, находящимся на воинском учете, выезжать за границу во время частичной мобилизации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 11 октября.

— В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы, и мне неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась, — передает слова Пескова ТАСС.

Константинов 10 октября заявил, что крымский парламент прорабатывает вопрос о предложении запрета выезда из России для всех военнообязанных мужчин. Кроме того, он предложил вносить всех граждан, покинувших РФ после объявления частичной мобилизации, в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что покидающим Россию мужчинам следует надеть юбки и сменить имена на женские. Он подчеркнул, что в стране сейчас идет только частичная мобилизация, однако каждый человек может выполнить долг перед страной и предложить свои полезные в бою навыки.