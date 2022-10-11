Роспотребнадзор: Заболеваемость COVID-19 в России снижается третью неделю подряд

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снижается третью неделю подряд, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник, 11 октября.

— По итогам 40-й недели 2022 года в России зарегистрировано 145 808 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 99,36 на 100 тысяч населения, что на 39,3 процента ниже, чем на прошлой неделе. <…> При этом тенденция снижения заболеваемости регистрируется на территории РФ уже третью неделю подряд, — говорится в сообщении.

При этом показатель заболеваемости COVID-19 по итогам 40-й недели был превышен в 34 регионах страны, добавили в пресс-службе.

До этого стало известно, что Росстат решил прекратить публикацию оперативных данных о смертности от коронавирусной инфекции в связи со снижением количества смертей среди заболевших COVID-19.

В ведомстве пояснили, что с начала 2022 года смертность от коронавируса значительно сокращалась на протяжении всего лета. Так, например, в августе смертность от вируса снизилась более чем на 90 процентов.