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Вашингтон заявил о готовности США пересматривать отношения с Саудовской Аравией

Евгений Жуков
В мире
Вашингтон заявил о готовности США пересматривать отношения с Саудовской Аравией
Фото: Whitehouse

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты готовы пересматривать свои отношения с Саудовской Аравией. Об этом во вторник, 11 октября, он рассказал в интервью CNN.

— Президент ясно дал понять, что эти отношения (с Саудовской Аравией — прим. «ВМ») мы должны продолжать переоценивать, — отметил Кирби.

По его словам, требуется пересмотреть результаты решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

До этого общественный деятель и политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что решение ОПЕК+ сократить добычу черного золота не позволит западным странам ввести потолок цен на российскую нефть для международного пользования.

По мнению эксперта, страны — экспортеры нефти предполагают, что Белый дом пожелает ввести ограничения на ценообразование для российского сырья, после чего возникнет искушение сделать такой же шаг в отношении членов ОПЕК+. Именно по этой причине указанная мера была принята.

До этого сообщалось, что американские конгрессмены предложили вывести военные силы США из Саудовской Аравии и ОАЭ, тем самым отомстив арабским странам за сокращение добычи нефти.

Нефть США Переговоры ОПЕК+
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