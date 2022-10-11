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Рэпер Паша Техник инсценировал госпитализацию после наркокомы

Дарья Сорокина
Общество
Рэпер Паша Техник инсценировал госпитализацию после наркокомы
Фото: YouTube / Техник

После наркокомы рэпер Паша Техник инсценировал приступ прямо на футбольном поле. В Сети появились снимки, на которых медицинские работники погружают музыканта в машину скорой помощи.

Недавно Паша Техник давал обещание фанатам, что займется здоровым образом жизни, но при этом не стал проходить программу реабилитации после наркотической комы.

Вскоре после обнародования в Сети кадров с футбольного поля стало известно, что это всего лишь постановка для нового видеоролика. Темой для материала стала недавняя госпитализация рэпера, написали в StarHit.

7 октября Пашу Техника госпитализировали в Боткинскую больницу в состоянии комы. Причиной стало употребление разнообразных наркотических веществ.

Вскоре таролог и ведьма Ирина Мей сделала расклад, чтобы узнать, каковы шансы артиста на спасение. По словам мастера, при раскладе карт Таро для рэп-исполнителя выпадают «Шестерка мечей», «Десятка кубков» и «Туз пентаклей».

«Двойка пентаклей», выпавшая вслед за предыдущими тремя картами, по словам Мей, указывает на то, что шансы на выживание сравнялись с шансами на смерть — 50 на 50.

8 октября Паша Техник вышел из комы. Специалисты оценивали его состояние как тяжелое.

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