Выставка современных художниц открылась на ВДНХ

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Выставка современных художниц открылась в экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы во вторник, 11 октября.

— В экспозиции 80 работ. Вы посмотрите на окружающий мир глазами художниц Лики Церетели и Татьяны Кочемасовой. Увидите хрупкие и эстетичные работы Лики Церетели, созданные из разного вида прозрачного цветного стекла. И яркие, словно живые произведения Татьяны Кочемасовой. Вход на выставку — по билетам в экспоцентр «Цветоводство», — пояснили в пресс-службе.

В Telegram-канале городского хозяйства также напомнили, что выставка открыта со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Она будет работать до 3 декабря включительно.

На Цветном бульваре 4 октября открылась выставка «Дополни реальность», на которой представлены фотоистории подопечных благотворительных организаций, участников благотворительного сервиса на mos.ru.

На мероприятии можно увидеть фотографии Артема Коваля, подопечного фонда «Подари солнечный свет». Мальчик родился раньше срока и весил всего 980 граммов, а сейчас, 14 лет спустя, ведет активный образ жизни, изучает два языка, занимается шахматами и тайским боксом.