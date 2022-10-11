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Spiegel: Германия передала Киеву первый комплекс ПВО IRIS-T

Евгений Жуков

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Spiegel: Германия передала Киеву первый комплекс ПВО IRIS-T
Фото: HaraF / CC BY-SA 3.0

Германия передала Украине первый из четырех обещанных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM. Об этом во вторник, 11 октября, рассказало немецкое издание Spiegel.

Как уточняется, передача комплекса ПВО состоялась «около польско-украинской границы».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал поставить такие системы ПВО украинской стороне в начале июня во время своего выступления в Бундестаге. Изначально передача была намечена на ноябрь. Остальные три системы, как ожидается, будут направлены Киеву только в следующем году. Конкретные сроки пока не уточняются.

Накануне президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев всем необходимым, в том числе современными системами ПВО. Кроме того глава Белого дома осудил ракетные удары России

Зеленский также рассчитывает, что Великобритания станет лидером в поддержке Украины. Об этом он заявил 10 октября после разговора по телефону с британским премьер-министром Лиз Трасс.

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