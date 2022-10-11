Украинская группа «Бумбокс» и Макс Барских продолжают зарабатывать в России

Фото: Youtube / Маша Ефросинина

Украинские музыканты из группы «Бумбокс» и их соотечественник Макс Барских продолжают зарабатывать в России на своих композициях. Их песни доступны для прослушивания в сети, несмотря на заявления артистов об отказе от сотрудничества с РФ.

Так, композиции Барских по-прежнему доступны для жителей России на сервисе Apple Music. Треки «Бумбокса» можно послушать и на других российских музыкальных стримингах.

До этого сообщалось, что певец Макс Барских взял новый псевдоним Mick Sunday. По словам артиста, с таким именем он будет реализовывать себя для англоязычной аудитории. Журналист Михаил Шахназаров не стал игнорировать новость и посчитал, что решение принято на фоне низких рейтингов.

Сам исполнитель объяснил новый псевдоним как реновацию творческого пространства. Он отметил, что Макс Барских не уйдет. Под этим именем он продолжит выступать со своими хитами.

До этого Михаил Шахназаров дал комментарий на запись выступления актеров Чулпан Хаматовой и Анатолия Белого, которые приняли участие в проекте «Кабаре Людмилы Петрушевской». По его словам, сегодня они не заслуживают той популярности, какая была у них в России, и не обладают гениальностью.