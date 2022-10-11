Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Спецназ России уничтожил войска ВСУ под Кременной в ЛНР

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Спецназ России уничтожил войска ВСУ под Кременной в ЛНР
Фото: Минобороны РФ

Российский спецназ уничтожил украинские соединения в районе города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). Живую силу противника поразили с помощью ПТРК «Корнет».

По данным радиоперехвата, украинские военнослужащие во время удара находились в одном из блиндажей. Несколько солдат ВСУ были уничтожены, другие получили ранения.

Украинские солдаты, по данным РИА Новости, сосредотачиваются в окрестностях села Торского, так как киевское командование не оставляет попыток прорвать российскую оборону на линии Сватово — Кременная.

ВСУ отправляются на передовую небольшими группами, спецназ РФ ведет постоянное наблюдение за линией фронта.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар по позициям иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в Донецкой народной республике и Харьковской области.

Также российское военное ведомство опубликовало видео, где показана ликвидация позиции ВСУ в лесополосе российским десантом. Российские войска применили гранаты, которые были сброшены с квадрокоптеров.

Украина Армия Спецназ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Александр Лосото
Александр Лосото

Как снизить цены на здоровье

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Все мнения
О проекте