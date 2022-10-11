Спецназ России уничтожил войска ВСУ под Кременной в ЛНР

Фото: Минобороны РФ

Российский спецназ уничтожил украинские соединения в районе города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). Живую силу противника поразили с помощью ПТРК «Корнет».

По данным радиоперехвата, украинские военнослужащие во время удара находились в одном из блиндажей. Несколько солдат ВСУ были уничтожены, другие получили ранения.

Украинские солдаты, по данным РИА Новости, сосредотачиваются в окрестностях села Торского, так как киевское командование не оставляет попыток прорвать российскую оборону на линии Сватово — Кременная.

ВСУ отправляются на передовую небольшими группами, спецназ РФ ведет постоянное наблюдение за линией фронта.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар по позициям иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в Донецкой народной республике и Харьковской области.

Также российское военное ведомство опубликовало видео, где показана ликвидация позиции ВСУ в лесополосе российским десантом. Российские войска применили гранаты, которые были сброшены с квадрокоптеров.