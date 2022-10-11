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Сбой произошел в работе сервисов по оформлению паспортов и регистраций на «Госуслугах»

Евгений Жуков
Общество
Сбой произошел в работе сервисов по оформлению паспортов и регистраций на «Госуслугах»
Фото: twitter.com/no_sro_ki

Некоторые пользователи сообщают о сбоях в работе портала «Госуслуги» — они не могут перейти на сервисы по оформлению загранпаспортов, паспортов РФ, а также оформления регистрации на портале «Госуслуг». Об этом стало известно во вторник, 11 октября.

Согласно приведенной информации на сайте и в мобильном приложении, при попытке оформить документы высвечивается сообщение «Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже» и предлагается вернуться на главную страницу портала.

Накануне в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявили, что утечки данных россиян с портала «Госуслуги» не было.

До этого стало известно, что с 1 октября банки приняли новые усиленные меры для защиты от действий кибермошенников. В эксклюзивном интервью с «Вечерней Москвой» эксперт по кибербезопасности Евгений Осин рассказал, как это будут реализовывать и почувствуют ли изменения клиенты. По его словам, сотрудники банка могут установить устройство, с которого человек заходит в личный кабинет и выполняет операции, с помощью удаленного доступа.

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