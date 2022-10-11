США передадут Украине первые комплексы ПВО NASAMS

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон намерен в скором времени поставить Киеву комплексы ПВО NASAMS. Об этом он рассказал во вторник, 11 октября.

— Мы отслеживаем доставку первых двух NASAMS туда в самом ближайшем будущем, — заявил Кирби.

Он также отметил, что Белый дом продолжит обсуждать с Украиной возможность поставки ей дополнительных средств ПВО, но конкретных объявлений на данный момент нет.

— Мы продолжим работать с ними над их дополнительными потребностями в будущем, это включает продолжение обсуждения дополнительных возможностей в сфере противовоздушной обороны, — передает слова Кирби ТАСС.

До этого стало известно, что Германия передала Украине первый из четырех обещанных комплексов противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Остальные три системы, как ожидается, будут направлены Киеву только в следующем году. Конкретные сроки пока не уточняются.

Накануне руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что страны Запада готовы давать оружие Украине и дальше, однако их запасы не безграничны.