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«Будет катастрофа»: Дробыш прокомментировал возможность мобилизации своих артистов

Георгий Соланович
Общество
«Будет катастрофа»: Дробыш прокомментировал возможность мобилизации своих артистов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Известный продюсер Виктор Дробыш рассказал, что он будет делать, если его подопечных призовут в армию в рамках частичной мобилизации.

— Если придет Носкову повестка и он пойдет воевать, то тогда будет катастрофа. Я об этом не думал, но вы мне испортили вечер этим вопросом. Я не знаю, если придет повестка — ну, значит, пойдут, — заявил Дробыш.

Продюсер также отметил, что известный певец Стас Пьеха «довольно часто» по собственному желанию ездит в города Донбасса и выступает там с концертами, передает «НВЛ».

До этого Дробыш признался, что очень уважительно относится к Игорю Матвиенко и считает его достойным звания народного артиста. Он также рассказал, что не готовит совместных проектов с Матвиенко. По словам Дробыша, их творческие пути никогда не пересекались, они шли параллельными курсами. Он также отметил, что у Матвиенко много хороших проектов и сложно назвать лучший из них.

Бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева объяснила, по какой причине на проекте «Фабрика звезд» участникам не дали создать смешанные квартеты, куда бы входили и парни, и девушки.

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