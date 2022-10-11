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«Не был образцом красноречия»: в США обвинили Байдена в некомпетентности

Евгений Жуков
В мире
«Не был образцом красноречия»: в США обвинили Байдена в некомпетентности
Фото: whitehouse

Демократическая партия рискует проиграть ноябрьские выборы в Конгресс из-за набирающей популярность риторики о некомпетентности президента США Джо Байдена. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил бывший представитель Национального республиканского комитета Мэтт Горман в эфире Fox News.

Он напомнил слова главы Белого дома о российском лидере Владимире Путине, которого Байден обвинил в росте цен на бензин. По мнению республиканца, американский президент перекладывает ответственность за свои ошибки на других.

— Невозможно не усомниться в компетентности президента США. Совершенно нелепо настаивать на том, что Байден — образец красноречия. Он никогда им не был, — заявил Горман.

До этого конгрессмен и парламентский организатор в палате представителей США Стивен Скэлиз рассказал, что энергетическая политика Джо Байдена потерпела поражение после решения России и стран — участников ОПЕК сократить добычу нефти.

Он также добавил, что американский лидер разрушил нефтегазовую промышленность Соединенных Штатов и снова поставил страну в зависимость от ОПЕК.

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