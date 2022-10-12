Фото: depositphotos

Украина прекратит существование из-за поддержки США. Такое мнение высказал в среду, 12 октября, обозреватель турецкого издания Sabah Мехмет Барлас.

— После того как Россия отрежет ее (Украину — прим. «ВМ») от моря, Польша захватит западные части страны. Поэтому Украина — современный пример того, что происходит со странами, поддерживаемыми Соединенными Штатами, — считает обозреватель.

По словам Барласа, участь Украины должна стать уроком для всех стран, особенно для государств Европы. Более того, Украина не делает ничего, чтобы спастись. Наоборот, Киев прилагает все усилия для развязывания ядерной войны, пока украинский лидер Владимир Зеленский «разыгрывает трагедию», передает слова Барласа РИА Новости.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что Россия применит ядерное оружие в случае угрозы стране и ее союзникам. Он добавил, что одним из ключевых моментов политики является предотвращение размещения ядерного оружия у «враждебных соседей».

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон разработал план на случай якобы возможного применения Россией ядерного оружия. Однако Белый дом нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению имеющегося конфликта.