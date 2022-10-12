«Наблюдатели» G7 станут законными военными целями, если появятся на Украине

Фото: Минобороны РФ

Если на Украину будут направлены «наблюдатели» стран G7, они станут законными военными целями для российской армии. Об этом в среду, 12 октября, сообщил источник РИА Новости в Москве.

— Это окончательно закрепит их (страны G7 — прим. «ВМ») в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями, — заявил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал страны «большой семерки» разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью, передает РИА Новости.

До этого президент Украины записал первое видеообращение после ударов по городам страны. Он отметил, что повреждены энергообъекты по всей стране. По словам украинского лидера, удары направлены на то, чтобы посеять панику и хаос в стране, а также уничтожить ее энергосистему.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сигналы из США на фоне ситуации на Украине демонстрируют намеки на переговоры, чего не было еще несколько недель назад.

При этом она добавила, что определяющим фактором остаются реальные действия Вашингтона и его союзников, не увязывающиеся с их якобы миролюбивой риторикой. Так, по словам дипломата, Запад наращивает поставки оружия Украине, а число зарубежных наемников в рядах ВСУ все растет.