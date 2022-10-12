Слом в организме: терапевт Кондрахин рассказал, как укрепить здоровье

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Здоровье человека — разнофакторная тема, однако имеющая одну суть, а именно: как его улучшить? Люди с крепким иммунитетом реже задаются подобным вопросом, однако человек с каким-либо недугом будет искать разные способы для своего исцеления. Терапевт, врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, от чего зависит здоровье человека.

Эксперт уверяет, что изменение среды обитания кардинально повлияет на общее состояние человека.

— Для начала стоит понять, на каком моменте произошел слом организма, что в организме для него является травмирующим фактором. К примеру, это может быть его среда обитания. Если человек с бронхиальной астмой живет в городе с высокой влажностью и сыростью, то ему будет плохо. Однако на море она его почти не беспокоит, потому что морской воздух улучшает состояние. Или же подагра: она появляется при употреблении большего количества красного вина и мяса. Если человек перестанет это делать, то он будет защищен от той проблемы, которая у него возникает. Мы знаем, что у людей с псориазом улучшается состояние в солнечных странах, и наоборот, у людей с глаукомой возникает спазм зрачка в странах с палящим солнцем, — пояснил он.

Кроме того, специалист дал ряд рекомендаций, улучшающих человеческий организм.

— На улучшение в организме влияют питание, здоровый образ жизни, меньшее количество стресса, правильный сон и правильная сексуальная активность. Это все дает отсрочить человеку пагубное действие тех негативных механизмов, которые включатся. Они могут включиться либо раньше, либо позже в зависимости от того, как человек живет. Если он будет вовремя обращаться к врачу и следить за своим здоровьем, то человек может себя обезопасить, — подытожил Кондрахин.