Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Слом в организме: терапевт Кондрахин рассказал, как укрепить здоровье

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Слом в организме: терапевт Кондрахин рассказал, как укрепить здоровье
Фото: shutterstock

Здоровье человека — разнофакторная тема, однако имеющая одну суть, а именно: как его улучшить? Люди с крепким иммунитетом реже задаются подобным вопросом, однако человек с каким-либо недугом будет искать разные способы для своего исцеления. Терапевт, врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, от чего зависит здоровье человека.

Эксперт уверяет, что изменение среды обитания кардинально повлияет на общее состояние человека.

— Для начала стоит понять, на каком моменте произошел слом организма, что в организме для него является травмирующим фактором. К примеру, это может быть его среда обитания. Если человек с бронхиальной астмой живет в городе с высокой влажностью и сыростью, то ему будет плохо. Однако на море она его почти не беспокоит, потому что морской воздух улучшает состояние. Или же подагра: она появляется при употреблении большего количества красного вина и мяса. Если человек перестанет это делать, то он будет защищен от той проблемы, которая у него возникает. Мы знаем, что у людей с псориазом улучшается состояние в солнечных странах, и наоборот, у людей с глаукомой возникает спазм зрачка в странах с палящим солнцем, — пояснил он.

Кроме того, специалист дал ряд рекомендаций, улучшающих человеческий организм.

— На улучшение в организме влияют питание, здоровый образ жизни, меньшее количество стресса, правильный сон и правильная сексуальная активность. Это все дает отсрочить человеку пагубное действие тех негативных механизмов, которые включатся. Они могут включиться либо раньше, либо позже в зависимости от того, как человек живет. Если он будет вовремя обращаться к врачу и следить за своим здоровьем, то человек может себя обезопасить, — подытожил Кондрахин.

Здоровье Медицина
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Александр Лосото
Александр Лосото

Как снизить цены на здоровье

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Все мнения
О проекте