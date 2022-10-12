Врач Зяблова развеяла популярный миф о прогулках в мороз без шапки

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Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Елена Зяблова развеяла один из популярных мифов о прогулках в мороз без шапки.

Так, многие полагают, что можно заболеть менингитом, если не носить головной убор в холодную погоду.

По словам врача, переохлаждение, которое может появиться из-за нахождения в мороз без шапки, не влияет напрямую на возникновение менингита. Менингит — это инфекционное заболевание, причиной которого являются вирусы или бактерии.

Среди ключевых факторов распространения менингита и прочих подобных заболеваний являются изменение климата с резкими колебаниями температурных условий и повышенная влажность. В подобных условиях вирусы распространяются гораздо быстрее.

При этом врач посоветовала все же носить головной убор осенью и зимой. Особенно это относится к тем, кто склонен к частым простудным заболеваниям, имеет сниженный иммунитет или находится в состоянии стресса, передает Life.ru.

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