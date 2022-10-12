Юрист объяснил, когда можно получить до 650 тысяч рублей от государства

Фото: Depositphotos

Граждане России могут один раз в жизни воспользоваться правом вернуть налоги в размере 650 тысяч рублей. Об этом рассказала член российской Ассоциации юристов Мария Спиридонова.

— Налоговый имущественный вычет предусмотрен при покупке или строительстве недвижимости, продаже недвижимости, а также при погашении ипотеки, — отметила она.

Юрист пояснила, что вычет можно оформить в течение года через работодателя или в отделении налоговой. Для этого необходимо написать работодателю заявление или обратиться в налоговый орган с декларацией по форме 3-НДФЛ. Спиридонова добавила, что неиспользованный остаток вычета можно перенести.

Она уточнила, что за покупку жилья можно получить от государства не более 260 тысяч рублей. Еще до 390 тысяч рублей выплачивается при оформлении вычета за проценты по ипотечному договору, передает агентство «Прайм».

До этого управляющий партнер юридического бюро А+ Василий Мельник напомнил, что граждане России до 1 декабря должны заплатить имущественные налоги за прошлый год. По его словам, расчет налога за квартиру и землю осуществляет ИФНС. Россияне получат соответствующие уведомления.