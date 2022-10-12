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Приметы и советы

Врач рассказала о первой помощи человеку с приступом панической атаки

Анастасия Колоскова
Общество
Врач рассказала о первой помощи человеку с приступом панической атаки
Фото: Unsplash

Спровоцировать приступ панической атаки — беспричинной сильнейшей тревоги, могут патологии нервной системы, гормональные нарушения, а также депрессия или стресс. Как помочь человеку справиться с этим состоянием, рассказала врач-терапевт Ирина Голотина.

По словам специалиста, при приступе человек может ощущать нехватку воздуха, учащенное сердцебиение, тошноту, удушье, озноб, дрожь в конечностях, головокружение и боль в груди. При этом паническая атака может настигнуть пациента в любом месте, в том числе транспорте или во врем разговора с друзьями или руководством.

При первых признаках приступа важно помочь человеку восстановить дыхание, подчеркнула врач. Она пояснила, что воздух нужно вдыхать медленно на четыре счета, а выдыхать на два. Кроме того, следует постараться отвлечь пациента от состояния тревоги беседой. Для этого можно рассказать ему веселую или милую историю, а также давать пить большое количество воды.

— Нужно сказать человеку, что ему необходимо сконцентрироваться на своем теле, и дать понять, что оно ему подвластно, посоветовать ему сделать самомассаж и принять позу, которая, по его мнению, поможет расслабиться в этой ситуации, например, опустить голову ниже колен. При необходимости вызывайте скорую помощь, — уточнила Ирина Голотина.

Она добавила, что приступы панической атаки значительно ухудшают качество жизни человека. Если они случаются слишком часто следует обратиться за помощью к врачу, передает Lenta.ru.

До этого кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «Вечерней Москве», что при панической атаке необходимо как можно быстрее нормализовать дыхание, по возможности стоит выпить успокоительные.

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