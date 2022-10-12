Рафик Загрутдинов рассказал о степени готовности южного участка МСД

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе построен на четверть. Об этом в среду, 12 октября, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, на данный момент специалисты возводят левоповоротный съезд с МКАД на МСД. Также строятся тоннель под МКАД и Симферопольским шоссе, мост через реку Битцу, эстакада через проектируемый проезд в жилой застройке «Битца», а также эстакада через Варшавское шоссе и Курское направление МЖД.

В рамках строительства южного участка МСД будет построено 11 километров дорог. Также построят четыре эстакады, два тоннеля, мост, два надземных перехода для пешеходов и два подземных пешеходных перехода.

Глава департамента добавил, что появление южного участка МСД положительно скажется на дорожной ситуации в этой части города, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство южного участка МСД до МКАД будет завершено в 2023 году. Данный участок, который соединяет Павелецкое направление и МКАД, находится в активной стадии строительства.