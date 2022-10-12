Власти Подмосковья рассказали о ходе реализации реформы по обращению с ТКО

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С 2019 года в Московской области активно реализуется реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Министерстве ЖКХ региона отмечают, что здесь создана вся необходимая для реализации президентского проекта инфраструктура. Старые мусорные полигоны были заменены 11 новыми КПО. На них происходит сортировка отходов, половина отправляется на вторичную переработку.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский отметил, что с 2019 года уже за первый год регион смог наполовину выполнить показатели по раздельному сбору отходов. В настоящее время показатели приближаются к отметке в 80 процентов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он добавил, что закрыты все 39 полигонов старого образца.

— Уход от старого формата, я считаю, является одним из главных достижений Московской области, — отметил Велиховский.

Ранее сообщалось, что РЭО приступил к разработке нормативного регулирования сферы переработки отходов текстиля. В настоящее время в стране действует всего 50 компаний-переработчиков в этой сфере, мощности у них небольшие, передает «360».

До этого стало известно, что экопромышленный парк за миллиард рублей построят в Дальневосточном федеральном округе в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».