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Приметы и советы

Произошел сбой в работе социальной сети «ВКонтакте».

Елена Самойлова
Общество
Произошел сбой в работе социальной сети «ВКонтакте».
Фото: shutterstock

Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». Об этом стало известно в среду, 12 октября.

Как отмечается, из-за неправильной работы серверов подписчики испытывают проблемы со входом в аккаунт.

26 сентября из магазина приложений App Store пропало мобильное приложение социальной сети «ВКонтакте». Более того, его нельзя обнаружить и по поиску в указанном магазине. Кроме того, из App Store пропал музыкальный сервис «VK Музыка».

Позже Минцифры направило в Apple Inc соответствующий запрос, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов этого холдинга.

В начале июля генеральный директор WhatsApp Уилл Кэткарт опубликовал в своем микроблоге сообщение для пользователей с предупреждением о фейковых версиях мессенджера для Android. О том, как идентифицировать клон и не скачать зловредное программное обеспечение, рассказал старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

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