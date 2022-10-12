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В России выявили 15 640 новых случаев коронавируса за сутки

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 15 640 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 15 640 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в среду, 12 октября.

Так, за указанный период в России зафиксировали 105 летальных исходов от коронавирусной инфекции. При этом 1813 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы.

После прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 30 409 человек. Как отмечается на портале, этот показатель на 3,5 процента меньше по сравнению с предыдущим днем.

В России выявили 15 640 новых случаев коронавируса за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

До этого стало известно, что Росстат решил прекратить публикацию оперативных данных о смертности от коронавирусной инфекции в связи со снижением количества смертей среди заболевших COVID-19.

В ведомстве пояснили, что с начала 2022 года смертность от коронавируса значительно сокращалась на протяжении всего лета. Так, например, в августе смертность от вируса снизилась более чем на 90 процентов.

Кроме того, по данным статистического ведомства, число смертей среди инфицированных коронавирусом ниже, чем количество умерших от болезней системы кровообращения, новообразований и других заболеваний.

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