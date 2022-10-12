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Суд арестовал украинца, который готовил теракт в Брянске

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал украинца, который готовил теракт в Брянске
Фото: shutterstock

Советский районный суд в Брянске арестовал гражданина Украины, который готовил теракт на местном транспортно-логистическом узле, на два месяца. Об этом стало известно в среду, 12 октября.

— По ходатайству органа расследования 8 октября 2022 года гражданину Украины, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконные приобретение, хранение, ношение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств в составе организованной группы», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — процитировало пресс-службу Брянского областного суда РИА Новости.

О предотвращении теракта сообщили в Центре общественных связей ФСБ в среду, 12 октября. В ведомстве уточнили, что оперативники задержали 55-летнего гражданина Украины, который выполнял задание СБУ и собирался взорвать один из транспортно-логистических узлов в Брянской области.

В тот же день сотрудники ведомства отчитались о поимке еще одного злоумышленника, который провез ПЗРК «Игла» в Московскую область и собирался устроить теракт. Момент задержания попал на оперативное видео.

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