Начались работы по консервации на зиму сухого фонтана в парке имени Святослава Федорова

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, парк имени Святослава Фёдорова Карта всех событий

Стартовали работы по консервации на зиму сухого фонтана в парке имени Святослава Федорова на севере столицы. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

— Работы проведем в несколько этапов: демонтируем решетки, защищающие техническое оборудование сухого фонтана, сольем всю воду, промоем моющими средствами бетонную чашу и оборудование, продуем трубопроводы, чтобы удалить остатки воды, — говорится в сообщении.

После этого специалисты демонтируют фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы, закроют фонтан на зимний сезон с помощью металлической конструкции. Работы проведет бригада из пяти человек, которой потребуется для этого три дня, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

1 октября в Москве завершился сезон работы городских фонтанов. В столице на данный момент работают около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические.

Недавно специалисты уже приступили к консервации на зиму фонтана «Золотой колос» на ВДНХ.