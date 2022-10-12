Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названо главное правило безопасного вождения в условиях тумана

Ирина Игнатенко
Общество
Названо главное правило безопасного вождения в условиях тумана
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Туман сильно влияет на количество аварий на дорогах. Об этом рассказал автоэксперт Алексей Аксенов.

Эксперт отметил, что ключевая проблема заключается в том, что многие водители игнорируют задние противотуманные фары, которые наиболее важны.

— У некоторых автомобилей габаритные задние огни достаточно слабо светят, поэтому в дождливую погоду или в туман необходимо включать задние противотуманные фары, чтобы машины вас видели издалека, — пояснил собеседник «Радио 1».

Аксенов добавил, что первое, о чем стоит помнить при любых изменениях погодных условий, — соблюдение скоростного режима. Например, ночные заморозки тоже влияют на безопасность на дорогах. В этом случае трасса становится скользкой, увеличивается тормозной путь.

Автоэксперт Владимир Бахарев объяснил «Вечерней Москве», что делать при отказе тормозов. Он отметил, что сами по себе тормоза не отказывают.

Автомобили Водители Безопасность
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте