Названо главное правило безопасного вождения в условиях тумана

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Туман сильно влияет на количество аварий на дорогах. Об этом рассказал автоэксперт Алексей Аксенов.

Эксперт отметил, что ключевая проблема заключается в том, что многие водители игнорируют задние противотуманные фары, которые наиболее важны.

— У некоторых автомобилей габаритные задние огни достаточно слабо светят, поэтому в дождливую погоду или в туман необходимо включать задние противотуманные фары, чтобы машины вас видели издалека, — пояснил собеседник «Радио 1».

Аксенов добавил, что первое, о чем стоит помнить при любых изменениях погодных условий, — соблюдение скоростного режима. Например, ночные заморозки тоже влияют на безопасность на дорогах. В этом случае трасса становится скользкой, увеличивается тормозной путь.

Автоэксперт Владимир Бахарев объяснил «Вечерней Москве», что делать при отказе тормозов. Он отметил, что сами по себе тормоза не отказывают.