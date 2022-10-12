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Песков: Кремль ничего не хотел показать на встрече лидеров России и ОАЭ

Анастасия Колоскова
Политика
Песков: Кремль ничего не хотел показать на встрече лидеров России и ОАЭ
Фото: Администрация президента РФ

Кремль не желал что-либо кому-то демонстрировать на встрече глав государств России и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом в среду, 12 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос.

— Никому ничего мы не хотели продемонстрировать. Нельзя сказать, что это беспрецедентно теплая встреча, потому что прецедент уже был создан и Путин этот прецедент вспоминал. Он вспоминал с теплотой свой визит в ОАЭ несколько лет тому назад, — отметил представитель Кремля.

Песков подтвердил, что у Владимира Путина и Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна сложились очень конструктивные и теплые рабочие отношения, передает РИА Новости.

Встреча Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна состоялась 11 октября в Санкт-Петербурге. Во время встречи глава российского государства отметил, что отношения между странами являются важным фактором стабильности в регионе. Он подчеркнул, что обе страны принимают активное участие в работе ОПЕК+. По словам Путина, решения стран объединения не направлены против кого бы то ни было.

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