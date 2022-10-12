Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

7-я улица Текстильщиков, Москва, Россия Карта всех событий

Мужчина зарезал приятеля в квартире на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 12 октября.

По ее словам, преступление произошло ночью 11 октября. Между мужчинами, которые находились в квартире жилого дома на 7-й улице Текстильщиков, произошел конфликт, а результате которого 38-летний обвиняемый десять раз ударил потерпевшего ножом в грудь и спину. От полученных травм мужчина 1968 года рождения скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали, во время допроса мужчина во всем признался. В ходе обыска в квартире обнаружено и изъято орудие преступления. В ближайшее время следствие собирается просить Кузьминский районный суд заключить фигуранта под стражу.

Другое убийство произошло на юго-востоке столицы 30 сентября. Мужчина 1992 года рождения зарезал сверстника и сбежал в Иркутск.