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Американский бизнесмен Илон Маск выпустил парфюм с запахом жженых волос. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Сам миллиардер описал новый аромат, как «суть отвратительного желания». Цена духов составит 100 долларов, при этом куплено уже тысяча экземпляров.

Также Маск отметил, что не мог не войти в парфюмерный бизнес, учитывая свою фамилию. Так, musk можно перевести как «мускус», что является часто используемой нотой при создании парфюма.

Кроме того, бизнесмен планирует выпустить аромат для мужчин, который поможет им выделяться из толпы.

До этого Илон Маск назвал варианты разрешения конфликта на Украине. По мнению предпринимателя, необходимо еще раз провести референдумы в Донбассе под наблюдением специалистов из ООН, сохранить Крым «формальной частью России» и закрепить за Украиной нейтральный статус.

Позже американского предпринимателя раскритиковала украинская пресса, заявив, что Маск пытается строить из себя «эксперта по Украине», в чем «колоссальную роль» играют «гордость и тщеславие» миллиардера.