Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Илон Маск выпустил парфюм с запахом жженых волос

Лейла Алиева
Общество
Илон Маск выпустил парфюм с запахом жженых волос
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Американский бизнесмен Илон Маск выпустил парфюм с запахом жженых волос. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Сам миллиардер описал новый аромат, как «суть отвратительного желания». Цена духов составит 100 долларов, при этом куплено уже тысяча экземпляров.

Также Маск отметил, что не мог не войти в парфюмерный бизнес, учитывая свою фамилию. Так, musk можно перевести как «мускус», что является часто используемой нотой при создании парфюма.

Кроме того, бизнесмен планирует выпустить аромат для мужчин, который поможет им выделяться из толпы.

До этого Илон Маск назвал варианты разрешения конфликта на Украине. По мнению предпринимателя, необходимо еще раз провести референдумы в Донбассе под наблюдением специалистов из ООН, сохранить Крым «формальной частью России» и закрепить за Украиной нейтральный статус.

Позже американского предпринимателя раскритиковала украинская пресса, заявив, что Маск пытается строить из себя «эксперта по Украине», в чем «колоссальную роль» играют «гордость и тщеславие» миллиардера.

Бизнес Парфюмерия Илон Маск
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте