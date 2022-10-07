«Не фанат третьей мировой»: Илон Маск ответил на критику украинской прессы

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Американский бизнесмен Илон Маск назвал себя фанатом Украины, но не мировой войны. Таким образом он ответил на критику его предложений относительно урегулирования украинского кризиса.

— Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны, — ответил предприниматель в Twitter изданию Kyiv Post, которое раскритиковало его план.

Украинское издание отметило, что Маск пытается строить из себя «эксперта по Украине», в чем «колоссальную роль» играют «гордость и тщеславие» миллиардера. Также в публикации подчеркнули, что «ситуация с Маском явно выходит из-под контроля». Бизнесмена призвали остановиться и признать, что он «перестарался», передает РИА Новости.

До этого Илон Маск назвал варианты разрешения конфликта на Украине. По мнению предпринимателя, необходимо еще раз провести референдумы в Донбассе под наблюдением специалистов из ООН, сохранить Крым «формальной частью России» и закрепить за Украиной нейтральный статус.

Также Маск констатировал, что большинство населения ряда регионов на востоке Украины составляют русские, которые отдают предпочтение России.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что заявление предпринимателя может говорить о внутренней и моральной поддержке России, однако не имеет большой значимости для ситуации в Донбассе.