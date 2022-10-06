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Маск заявил, что на востоке Украины предпочитают Россию

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Маск заявил, что на востоке Украины предпочитают Россию
Фото: dmoberhaus / CC BY 2.0

Большинство населения ряда регионов на востоке Украины составляют русские, которые отдают предпочтение России. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в четверг, 6 октября.

— Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию, — сказал предприниматель.

Маск подчеркнул, что воля людей должна иметь значение и «в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живет там», передает ТАСС.

До этого Маск предложил варианты разрешения конфликта на Украине. По его мнению, следует провести повторные референдумы в Донбассе под наблюдением ООН, сохранить Крым «формальной частью России, как это было с 1783 года», предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.

Помимо этого, Маск заявил, что не верит в победу Украины, если Россия проведет полную мобилизацию. Он напомнил, что население в РФ в три раза больше, чем у соседнего государства.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что заявление предпринимателя может говорить о внутренней и моральной поддержке России, однако не имеет большой значимости для ситуации в Донбассе.

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